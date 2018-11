Alweer extra gemeenteraad over oproepingsbrieven Bart Kerckhoven

27 november 2018

20u12 1

Woensdagavond vindt er alweer een gemeenteraad in Sint-Genesius-Rode plaats waarbij het enkel over de oproepingsbrieven zal gaan die uitgestuurd werden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij wordt dit keer het beroep besproken dat het schepencollege wil aantekenen bij de Raad van State tegen de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om de beslissing die de gemeenteraad over het versturen van de oproepingsbrieven te vernietigen. Vlaams schepen Anne Sobrie (Respect) weigerde het aantekenen van het beroep goed te keuren en dus moet de gemeenteraad beslissen. Eind september werd er dus ook al een gemeenteraad georganiseerd over het versturen van de oproepingsbrieven. Omdat daar werd beslist om de brieven in zowel het Frans als het Nederlands te versturen greep minister Homans in.