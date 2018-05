Alice viert honderdste verjaardag 15 mei 2018

In WZC De Groene Linde mocht Alice D'Hooge honderd kaarsjes uitblazen. Ze groeide op in Sijsele, in een gezin met vier kinderen. Ze werkte eerst op de boerderij van haar schoonouders en opende later een kaaswinkel in de Marollen. Ze kreeg vier kinderen, en heeft ook negen kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen. Haar geheim om eeuwelinge te worden? Een positieve ingesteldheid!





(SMH)