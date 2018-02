Aantal waargenomen reeën in het Zoniënwoud fors gedaald 28 februari 2018

02u28 0 Sint-Genesius-Rode In het Zoniënwoud zijn vorig jaar amper 82 reeën waargenomen, terwijl er dat in 2009 nog 174 waren. "De daling van het aantal waarnemingen kan wel verschillende oorzaken hebben", zegt regiobeheerder Patrick Huvenne van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos.

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek kwam met het opmerkelijke cijfer naar buiten. De reeënpopulatie wordt elk jaar geteld aan de hand van een parcours dat onderzoekers afleggen. Terwijl er op dat parcours bijna tien jaar geleden 174 reeën gespot werden, bleken dat er nog maar 84 te zijn vorig jaar. Het cijfer is opvallend omdat er net de voorbije jaren fors geïnvesteerd is in onder andere tunnels en ecoducten om te voorkomen dat de dieren sterven in het verkeer. "De komende maanden wordt er nog verder geïnvesteerd", zegt Patrick Huvenne. "Zo worden er ook hekkens geplaatst om te voorkomen dat wild de snelweg of andere wegen oversteekt. De voorbije jaren zijn wel heel wat jonge beuken aangeplant in het bos. Het kan zijn dat de reeën daardoor minder zichtbaar zijn vanop de plaatsen waar de onderzoekers de dieren waarnemen. Tegelijk is het mogelijk dat de reeën in het bos soms opgeschrikt worden door de recreatieve bezoeker. We horen al eens dat dogsitters met verschillende honden tegelijk een wandeling maken in het Zoniënwoud en dat kan de reeën wel verjagen."





Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er nog geen reden tot paniek. "We moeten dit zeker in de gaten houden maar het hoeft niet dramatisch te zijn", zegt Huvenne. "Reeën kunnen ook in en uit het bos in Tervuren, Duisburg maar onder andere ook Waterloo en La Hulpe waar landbouwgebied grenst aan het Zoniënwoud. De dieren kunnen zich perfect verspreiden. Elders in België is er ook niet echt een daling waargenomen en vlakbij in het Hallerbos is een status quo tot zelfs een lichte stijging van het aantal waarnemingen." (BKH)