4 procent te snel tijdens flitsmarathon: twee chauffeurs reden 96 en 112 km/u waar 50 is toegelaten Tom Vierendeels

05 april 2019

13u33 3 Sint-Genesius-Rode Tijdens de flitsmarathon in de gemeenten van de politiezone Rode (Sint-Genesius-Rode/Linkebeek/Drogenbos) werden ondanks de aankondigingen nog 143 bestuurders geflitst. Twee onder hen speelden zelfs hun rijbewijs kwijt.

Zowat alle politiezones van ons land namen afgelopen woensdag deel aan de Europese flitsmarathon, waaronder ook de zone Rode. De politie stelde de anonieme flitswagen in de voormiddag op langs de Stationsstraat in Sint-Genesius-Rode. Van de 789 gecontroleerden reden er 42 sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 70 kilometer per uur.

In de namiddag werd de flitswagen verplaatst naar de Alsembergsesteenweg in Linkebeek, waar de snelheid ook beperkt is tot 50 kilometer per uur. Hier werden 51 hardrijders betrapt op een totaal van 1.808. Snelste bestuurder reed hier 77 kilometer per uur.

Tot slot werd er ‘s avonds opgesteld langs de Hallesesteenweg in Sint-Genesius-Rode. Hier reden 50 bestuurders op een totaal van 812 sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Twee chauffeurs presteerden het zelfs om geflitst te worden aan 96 en 112 kilometer per uur. Hun rijbewijs werd ingetrokken en ze zullen zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.