267.668 euro voor herinrichting van begraafplaats Bart Kerckhoven

07 december 2018

17u10 0 Sint-Genesius-Rode Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege (CD&V) kende een subsidie toe van 267.668 euro voor de herinrichting van het kerkhof in Sint-Genesius-Rode.

De begraafplaats ligt vlak naast de Kwadebeekvallei. Het kerkhof van 3,9 hectare groot zal in de toekomst op een groenere manier beheerd worden zodat de grenzen tussen de begraafplaats en de omgeving vervagen. Zo krijgt ook de zeldzame vroedmeesterpad die in de Kwadebeekvallei voorkomt meer ruimte. Via een extra toegang wordt de begraafplaats een groene verbindingsweg naar de Kwadebeekvallei voor de inwoners in het zuiden van de gemeente. De gemeente Sint-Genesius-Rode ontvangt een toelage van 267.668 euro voor het project. Het project zou ten laatste over drie jaar gerealiseerd moeten zijn.