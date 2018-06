140.770 euro voor betere verbindingen naar Zoniënwoud 15 juni 2018

Het Regionaal Landschap Dijleland krijgt 140.770 euro van de provincie Vlaams-Brabant om de biodiversiteit in het Zoniënwoud te versterken en de groene verbindingen vanuit Tervuren, Hoeilaart, Overijse en Sint-Genesius-Rode te verbeteren.





"In de rand rond Brussel is natuur een schaars goed en daarom gaan we het Regionaal Landschap Dijleland, dat natuur dichter bij de mens wil brengen, steunen", zegt gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid Tie Roefs. "Meer groen is goed voor ons welzijn en onze gezondheid, maar ook voor de biodiversiteit. Bovendien helpt de natuur ons om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen. Redenen genoeg dus om volop te investeren in meer en betere natuur."





Tegelijkertijd wil het Regionaal Landschap Dijleland groene verbindingen naar het Zoniënwoud in Tervuren, Hoeilaart, Overijse en Sint-Genesius-Rode uitbouwen en de poort van Jezus-Eik vergroenen. "Dit kadert in het project Horizon+, dat de connectiviteit met het Zoniënwoud wil verbeteren", laat gedeputeerde voor ruimtelijke planning Ann Schevenels weten.





"We hebben de ambitie om het Zoniënwoud te verbinden met het omliggende blauwgroene netwerk van de Voer-, Molenbeek-, en IJsevallei. De nadruk ligt op het realiseren van een groot aantal natuurverbindingen en de uitbouw van de poorten tot het Zoniënwoud in relatie tot sterke dorpskernen." (RDK)