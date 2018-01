1 miljoen euro gestolen ...van 80'ers en 90'ers VERZEKERINGSMAKELAAR WEET VANDAAG OF HIJ VOOR RECHTER VERSCHIJNT BART KERCKHOVEN

02u30 0 Sint-Genesius-Rode Een verzekeringsmakelaar uit Geraardsbergen wordt ervan beschuldigd bijna 1 miljoen euro van zijn klanten gestolen te hebben. De meerderheid van zijn slachtoffers waren gepensioneerden en zelfs tachtigers en negentigers. De man beloofde hen een mooi rendement, maar ze zagen geen eurocent van hun belegging terug.

D.L. krijgt vandaag in de Oudenaardse raadkamer te horen of hij zich voor de rechter moet verantwoorden. Het parket stelde alvast een lijvig dossier samen en wil dat de man berecht wordt voor onder andere schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en bedrog. Meer dan dertig slachtoffers hebben zich ook gemeld. Het gaat vooral om oudere mensen die hun spaarcenten toevertrouwden aan D.L. Die runde in Geraardsbergen zijn zakenkantoor.





Geld nooit teruggezien

De man specialiseerde zich in verzekeringen, beleggingen en leningen. Hij stelde mensen voor om hun geld voor enkele jaren te beleggen via een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij. Met een intrest van 6,5 procent leek dat een goede investering. In het begin werden de intresten ook mooi uitbetaald, maar na verloop van tijd bleven die uitbetalingen achterwege. "Ons geld hebben we nooit teruggezien", vertelt één van de slachtoffers. "Ondanks onze vragen. Hij had altijd een excuus klaar. Nadien bleek die Luxemburgse firma niet eens te bestaan. We voelen ons natuurlijk dom, maar we hadden vertrouwen in die man - hij won dat heel gemakkelijk. Hij werd ons aangeraden door mensen uit onze omgeving. Het is een vlotte babbelaar die je zo om de vinger windt."





De bedragen die de klanten toevertrouwden aan D.L. variëren van iets meer dan 10.000 euro tot zelfs meer dan 250.000 euro. De gedupeerden wonen onder andere in Galmaarden, Ninove, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Denderleeuw, Herzele, Ninove, Zottegem, Ophasselt en Geraarsbergen. De overgrote meerderheid zijn gepensioneerden. Enkele slachtoffers zijn zelfs tachtigers en negentigers.





"Onze laatste spaarcenten hebben we er in gestoken, omdat we dat geld toch niet meteen nodig hadden", aldus de slachtoffers. "We willen ons geld terug, maar we hebben maar weinig hoop. Al die tijd heeft niemand ons kunnen zeggen waar het naartoe is."





De voorbije jaren probeerden enkele gedupeerden ook al geld terug te vorderen door beslag te laten leggen op de riante villa van D.L., die hij te koop aanbood. Er zijn vermoedens dat het geld dat de man ophaalde onder andere daarin geïnvesteerd werd.





Hans Deneyer, advocaat van D.L., wil voorlopig nog niet reageren. "We wachten af wat de raadkamer zal beslissen." Het dossier dat in Oost-Vlaanderen tegen D.L. loopt, is overigens niet het enige. Ook in Brussel loopt er een onderzoek naar de activiteiten van de man.