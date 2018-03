Zoon oud-burgemeester en jonge mama op CD&V-lijst 17 maart 2018

02u38 0 Sint-Amands CD&V Puurs-Sint-Amands heeft er met Sint-Amandsenaren Luk Ceurvelt (62) en Nilufer Yuruk (36) twee opvallende namen bij op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

"Ik ben de zoon van Georges Ceurvelt, die van 1965 tot 1988 burgemeester van Sint-Amands was", stelt Luk Ceurvelt zich voor. "Decennialang was ik druk in de weer met mijn job bij een bankkantoor in Puurs en heel actief in het verenigingsleven, onder andere als voorzitter van tennisclub Savanti. Voor iets anders was geen tijd meer, maar als jonggepensioneerde wil ik me nu wél aan de politiek wagen. Ik weet als geen ander wat verenigingen nodig hebben, en ben absoluut pro-fusie. Ik zal er mee over waken dat elk dorp zijn eigenheid kan bewaren, maar ben ervan overtuigd dat we samen financieel sterker zullen staan en dat we zo ook Sint-Amands verder kunnen doen opleven."





Bruggen bouwen

Nilufer Yuruk is een jonge moeder, master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid en voorzitter van de schoolraad Zonnebloem.





"Ik wil vooral bruggen bouwen tussen mensen. Sint-Amands heeft een grote Turkse gemeenschap, de contacten met het gemeentebestuur waren altijd goed maar ik wil nog meer een klankbord zijn. Verder vind ik het als jonge mama natuurlijk belangrijk dat mijn kinderen kunnen opgroeien in een gemeente met een hoge levenskwaliteit, met een grote focus op scholen, sport- en andere activiteiten en kinderopvang." (EDT)