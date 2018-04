Winterbrunch brengt 6.200 euro in het laatje voor KOTK 19 april 2018

6.200 euro, dat indrukwekkende bedrag overhandigden de medewerkers van de 'winterbrunch' aan Kom op tegen Kanker. "Op 25 februari palmde ons team van 'Vlees van Kees' GC De Nestel in Sint-Amands in, voor alweer een schitterende editie van ons intussen goed gekende evenement" zegt penningmeester Raf De Blaiser. "Tijdens deze winterbrunch schotelden we ruim 320 deelnemers allerlei lekkers voor. Het resultaat is een cheque van 6.200 euro die door Karen Dobbé, district-coördinator voor Kom op tegen Kanker in de provincie Antwerpen- in ontvangst werd genomen."





