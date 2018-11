Wijnwinkel Wine Trading Factory niet te spreken over advertentie bpost Antoon Verbeeck

12 november 2018

19u12 0 Sint-Amands “Hoe krijg ik meer klanten naar mijn winkel”: deze advertentie op de sociale media van bpost werd niet goed onthaald door zaakvoerder van Wine Trading Factory Bart Vanderleen uit Sint-Amands. Zo’n 1.100 euro spendeerde hij aan uitnodigingen voor zijn open proefdag van komend weekend, maar door de staking vinden die niet meteen de brievenbussen van de genodigden.

Maandagochtend, bij het openen van de Facebookpagina van Wine Trading Factory, kreeg Vanderleen van bpost een advertentie voorgeschoteld. De titel? ‘Hoe krijg ik meer klanten naar mijn winkel’. De timing kon niet slechter zijn, want de zaakvoerder van de wijnwinkel in de Buisstraat wacht nog steeds op een bevestiging dat al zijn klanten de uitnodigingen van de jaarlijkse openproefdag hebben ontvangen. “Deze advertentie smaakt wel heel zuur. Vorige week woensdag trok ik naar Mechelen met de uitnodigingen van onze openproefdag. Ik stelde daar bij bpost de vraag of ze op tijd tot bij klanten zouden geraken. Het zal allemaal wel meevallen, was hun antwoord. Zo’n 1.100 euro telde ik neer voor de verzendingen”, legt Bart uit. “Wat mij stoort is het feit dat ze in Mechelen mijn order hebben aangenomen, wetende dat dit nooit op tijd geleverd zou zijn en ik dan vandaag de add ‘Hoe krijgt u meer klanten naar uw zaak’ te zien krijg. Dit smaakt bitter.”

65-plussers

“De uitnodigingen waren voorzien voor uitlevering vorige week donderdag en vrijdag. Ondertussen hebben we van een klein aantal klanten gehoord dat ze een uitnodiging hebben ontvangen, maar we vrezen dat we te laat zijn. Uit ervaring weten we dat de mensen makkelijker in het weekend de uitnodiging vastnemen, in plaats van in de week voor het evenement. 2.500 genodigden staan er op onze gastenlijst. Het zou me verbazen mochten we al deze mensen komend weekend te zien krijgen. We trachten nu via sociale media ons evenement te verspreiden. Tussen onze belangrijke klanten zijn er aantal 65-plussers. Die zitten niet allemaal achter een computer. Bij deze klanten gaan we de uitnodigingen gewoon in de bus steken. Dat zijn extra uren werk, maar we kunnen niet anders.”

Vanderleen antwoordde op de add van bpost en kreeg ondertussen een antwoord. “We zullen het bekijken, was hun eerste reactie. Ondertussen hebben we het bericht ontvangen dat er een dossier wordt opgestart om in te schatten wat er kan en moet aan gedaan worden. Staking? Kan best, maar op deze manier zetten ze de klanten van bpost te kakken bij hun klanten. Ik betaal voor uitnodigingen en de huur van een aanpalend zaaltje, maar krijg dankzij bpost het deksel op de neus. Met deze add maken ze nu toch in volle stakingsperiode wel op een heel vreemde manier reclame.”