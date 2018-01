Wie was Franz De Vadder? 31 januari 2018

"Deze kunstschilder werd in 1862 geboren, is afkomstig uit Brugge en was eerst leerling, later leraar en uiteindelijk zelfs directeur van de Antwerpse Academie", zegt HeverStam-voorzitter Ludo De Vogelaer. "De Vadder had heel wat vrienden in het kunstenaarsmilieu, zo leerde hij de Sint-Amandsenaar Romain Steppe kennen. De band met Steppe, ons dorp en de Schelde werd zo hecht dat De Vadder elk jaar meerdere maanden in Sint-Amands doorbracht. Hij verbleef dan steeds in het logementshuis van de gezusters Van Kerckhoven in de Kerkstraat. Op eigen verzoek werd De Vadder, officieel heette hij Frans maar zelf schreef hij zijn naam altijd met een z, ook in Sint-Amands begraven, dicht bij het graf van Romain Steppe." (EDT)