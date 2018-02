Werkstraf voor medewerker bakker 27 februari 2018

Rechter Erika Colpin heeft de 43-jarige Andy V.V. uit Sint-Amands schuldig bevonden aan een huisdiefstal. Hij ging er volgens het gerecht vandoor met geld uit de broodautomaten en uit de kassa van een bakker uit Klein-Brabant. De bal ging aan het rollen omdat de omzet van de bakkerij lager was dan verwacht. Er werd een camera geplaatst en die kon de diefstal vastleggen. Omdat de veertiger twee keer in de week ook de broodautomaten moest gaan leeg maken, werd gedacht dat hij eveneens geld stal uit de automaten. Ook die piste werd onderzocht. Inmiddels stelde zich een tweede bakker burgerlijke partij. Omdat beklaagde ook voor hem werkte, was hij van mening dat de veertiger ook bij hem had toegeslagen. Dat laatste ontkende de veertiger met klem. De rechter volgde hem en sprak hem voor die feiten vrij. Voor de andere diefstal kreeg hij een werkstraf van zeventig uur. Voert hij deze niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van zeven maanden. (TVDZM)