Werken in Buisstraat zorgen voor gemor bij bewoners 25 augustus 2018

02u33 0

De werken in de Buisstraat in Sint-Amands, waar op dit moment de riolering wordt aangepakt, zorgen voor gemor bij de bewoners. Schepen Waumans belooft beterschap.





"De arbeiders laten de werf slordig achter, ze laten hun materiaal en afval achter op de werf en brengen op gevaarlijke punten niet eens de nodige signalisatie aan', klinkt het. "Men had ons verzekerd dat onze woningen steeds toegankelijk zouden zijn, maar dat is dus niét het geval. Wat dan met hulpdiensten, die een dringende oproep krijgen? Donderdag was er zelfs een gaslek in de straat, veroorzaakt door de werken. Maar terwijl buren zélf uit hun huizen vluchtten omwille van de gasgeur, vond niemand op de werf het nodig om de bewoners te alarmeren."





Schepen voor Openbare Werken Ben Waumans (L.O.S) ging vrijdag ter plekke kijken. "Het is niét de aannemer zelf die op dit moment aan de slag is in de Buisstraat, hij werkt nu het Kouterpark af. De voorbije dagen waren de nutsmaatschappijen aan het werk, maar ik heb hen vrijdag niet meer te pakken gekregen. Wel kon ook ik vaststellen dat de werf er inderdaad erg slordig bij ligt -met onder andere lege drankflessen verspreid op straat- en dit kan niet. Maandag neem ik meteen contact op om het nodige te doen." (EDT)