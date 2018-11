Wereldwinkel Sint-Amands organiseert cadeaudagen Els Dalemans

22 november 2018

13u33 1 Sint-Amands De Wereldwinkel van Sint-Amands organiseert naar jaarlijkse gewoonte ook nu weer de Oxfam cadeaudagen. Op zaterdag 1 en zondag 2 december kan iedereen er geschenkjes uitkiezen voor de feestdagen.

“Wij sluiten ons aan bij de nationale campagne ‘Liever een FAIR dan een FOUT cadeau’. We moedigen mensen aan om ook bij hun cadeaus voor anderen voor faire kwaliteitsproducten uit de wereldwinkel te kiezen, waarbij het respect voor de makers centraal staat. Veel mensen willen bewust en ethisch consumeren, de eindejaarsperiode is dé periode bij uitstek om solidair te zijn met onze medemens”, klinkt het.

“Onze cadeaudagen vinden plaats op zaterdag 1 december van 10 tot 18 uur en op zondag 2 december van 10 tot 17 uur, in zaal De Leeuw van het Dorpshuis, E.Verhaerenstraat 71 in Sint-Amands. Je vindt er cadeaus, ingrediënten voor je feestmenu en wijnen voor elke smaak. In ons cafeetje op de zolder van het Dorpshuis kan je heel wat hapjes en dranken meteen proeven.”