Wat als... er een gijzeling zou plaatsvinden? 23 februari 2018

02u53 0 Sint-Amands De lokale politiezone van Klein Brabant, brandweer, de medische hulpverleners en leden van de Speciale Eenheden van de Federale Politie hebben gisteren samen met de gemeente Sint-Amands een multidisciplinaire oefening gehouden.

"Na een tennistornooi bij tennisclub Savanti vallen drie gemaskerde mannen de cafetaria binnen. Er worden schoten gelost, twee mannen ontsnappen, een derde blijft achter samen met een viertal gegijzelden waarvan een iemand gewond raakte", klinkt het in het scenario. Omdat er ook nog een brand uitbreekt na een verdwaalde sigaret, moet de brandweer ingrijpen om de brand te blussen. Uiteindelijk kunnen de verdachten ingerekend worden. Dit dankzij de inzet van de speciale eenheden. "Dat deze meedoen aan deze oefening is vrij speciaal", klinkt het bij de noodplanambtenaar van Klein-Brabant. "Hen kan je niet alle dagen bellen om deel te nemen aan een oefening." De oefening nam een hele namiddag in beslag, zo'n zeventigtal personen namen actief deel. Binnenkort zal de oefening geëvalueerd worden. (TVDZM)