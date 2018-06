VVH Lippelo zwaait oprichter uit 15 juni 2018

02u32 0

Voetbalclub VVH Lippelo blaast dit jaar 50 kaarsjes uit, en combineerde dat gouden jubileum met een afscheidsfeest. "De club bestaat sinds 24 mei 1968, in 1971 verhuisden we naar de huidige locatie. We zijn uitgegroeid tot een gezonde club met zo'n 150 spelers en starten het nieuwe seizoen in derde provinciale", klinkt het. "Maar we nemen ook afscheid van enkele medewerkers van het eerste uur. Oprichter Jean Van Trier neemt na 50 jaar afscheid, ook Stany Daelemans en Rudy Van de Moortel verlaten het bestuur. We kunnen daarom nog wat nieuwe medewerkers gebruiken ."





(EDT)