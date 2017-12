Vier maanden met uitstel voor druggebruiker 02u52 1

Een jonge druggebruiker uit Oppuurs bij Sint-Amands heeft gisteren een celstraf van vier maanden voorwaardelijk gekregen. De jongeman werd opgepakt kort nadat hij voor vijftig gram cocaïne had aangekocht. De politie greep in omdat ze de dealer al een tijdje in de gaten hadden. Het parket eiste een strenge bestraffing. "Meneer kreeg eerder al een opschorting voor drugsfeiten", klonk het begin deze maand. De rechter koppelde aan de voorwaardelijke celstraf ook nog een geldboete. Die bedraagt in het totaal maar liefst 8.000 euro maar zolang hij zich aan voorwaarden houdt, kan deze volgens de rechter voor 6.4000 euro worden uitgesteld. (TVDZM)