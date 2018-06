Verhaerenmuseum toont portret van Emile, geschilderd door zijn vrouw 07 juni 2018

Het Emile Verhaerenmuseum in Sint-Amands is een uniek kunstwerk rijker. Het Verhaeren-portret werd gemaakt door zijn eigen vrouw, Marthe Massin, en is vanaf volgende week te bezichtigen in het museum.





"We kregen van gulle schenker Hervé Dossin uit Frankrijk een cadeau dat om verschillende redenen van onschatbare waarde is", zegt conservator Rik Hemmerijckx. "Hij schonk ons een intimistisch portret van Emile Verhaeren, dat geschilderd werd door zijn echtgenote Marthe Massin. Op het schilderij zien we de dichter in zijn huisje in Henegouwen, waar hij samen met Marthe de mooiste momenten van zijn leven doorbracht. Het is een huiselijk tafereel dat ontroert in al zijn eenvoud. Je voelt hoe Marthe bewonderend toekijkt terwijl Verhaeren even pauzeert. Ook de artistieke kwaliteiten van het werk zijn opvallend: Marthe Verhaeren mag zonder meer een begenadigd kunstenares genoemd worden."





Het nieuwe Verhaeren-portret krijgt een permanente plaats in het Verhaerenmuseum, en dit vanaf 17 juni. "Die dag openen we een nieuwe tentoonstelling: Verhaeren-Montald: vriendschap, kunst en poëzie. Kunstenaar Constant Montald was één van de nauwste vrienden van Emile Verhaeren. Deze expo brengt verschillende stukken bijeen die de vriendschap tussen Verhaeren en Montald aantoont: brieven en foto's, een reeks kunstwerken van Montald en zijn vrouw Gabrielle."





De tentoonstelling loopt van 17 juni tot 14 oktober 2018 in het Verhaerenmuseum in Sint-Amands. Alle info: www.emileverhaeren.be (EDT)