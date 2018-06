Taalrugzakjes moeten 'zomerverlies' beperken 13 juni 2018

02u24 0 Sint-Amands 24 leerlingen uit 4 verschillende scholen in Sint-Amands krijgen deze zomer een 'taalrugzakje' mee naar huis. Met dat project wil de gemeente 'zomerverlies' vermijden bij kwetsbare kinderen.

"De zomervakantie maakt de al bestaande kloof tussen leerlingen uit een kansrijk milieu en leerlingen in een maatschappelijk kwetsbare situatie, soms nog groter. Omdat kwetsbare kinderen vaak opgroeien in een taalarm milieu, zijn ze hun leerwinst van het afgelopen schooljaar in september deels weer kwijt. Zij krijgen in de vakantie geen of slecht Nederlands te horen, ze lezen en schrijven minder, spelen geen gezelschapsspelletjes, gaan niet met leeftijdsgenootjes naar de speelpleinwerking...", zegt Liesbeth De Keersmaecker van de cultuurdienst. "Zo lopen ze 'zomerverlies' op, en daar willen we met deze taalrugzakjes wat aan doen. In de rugzak zitten kinderboeken, een vakantiedagboek om zelf in te vullen, een gevulde pennenzak en een tekenschrift, toffe Nederlandstalige muziek én een pot Sint-Amandse choco van 't Boerinneke. Deze kan je op vakantie ruilen voor een typisch streekproduct. De kinderen krijgen op school ook de kans om foto's te maken van hun klas, juf en vriendjes. Deze kunnen ze tonen aan bijvoorbeeld oma en opa in het buitenland. Zo slaan we meteen de brug tussen de verschillende werelden waarin kinderen uit twee culturen zich vaak bevinden." (EDT)