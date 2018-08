Sportcafé heropent deuren met nieuwe uitbater én nieuw interieur 14 augustus 2018

02u43 0 Sint-Amands De cafetaria van de sporthal in Sint-Amands opent op 19 augustus, na een sluiting van 1,5 jaar, weer de deuren. Nick Walravens zal achter de tapkraan van het Sportcafé staan, de Sint-Amandsenaar werkt nu nog zijn compleet nieuwe inrichting af.

"Na bijna 20 jaar in de bouwsector moest ik om gezondheidsredenen op zoek naar een nieuwe job. De uitbating van dit sportcafé is iets helemaal anders, maar ik geniet van sociale contacten en werk graag hard. Dat klinkt als de ideale combinatie voor de horeca, toch?", lacht Nick.





Interieur opgefrist

"We hebben het fel verouderde interieur helemaal opgefrist, de klassieke 'cafetaria-look' heeft plaatsgemaakt voor een frisse variant met veel steigerhout. Aan de grote ramen die uitkijken op de sporthal plaatsten we barkrukken op een rijtje, zodat iedereen hier een comfortabel zicht heeft op de sportwedstrijden beneden. Ook ons terras is volledig vernieuwd, net als de keuken."





"We gaan voor een uitgebreidere kaart met ook snacks, cocktails en meer. Het doel is dat Sint-Amandsenaren hier een hapje komen eten, fietstoeristen hier even afstappen,... gewoon omdat het een gezellige zaak is met een heleboel lekkers. Op zaterdag en zondag serveren we ontbijt en onze zaal is ook weer beschikbaar voor koffietafels, feesten of vergaderingen."





Het Sportcafé opent op 19 augustus, maandag is de sluitingsdag. Nu zaterdag tapt Walravens al buiten aan de sporthal tijdens de Dodentocht. (EDT)