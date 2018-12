Sint-Amandsenaar met spierziekte schrijft boek over avonturen: 'Het Kan’ Els Dalemans

07 december 2018

17u47 0 Sint-Amands De voorbije jaren werkte Frank Van Linden (36) een indrukwekkend lijstje uitdagingen af, en hij blijft nieuwe projecten plannen. De Sint-Amandsenaar laat zich daarbij amper afremmen door zijn spierziekte ‘Ataxie Van Friedreich’. Hij bundelt de verhalen over zijn avonturen en zijn ziekte in het boek ‘Het Kan’.

Van Linden was 13 jaar oud toen dokters de spierziekte Ataxie van Friedreich vaststelden. “Sporten kan het aftakelen afremmen, maar ik train niet graag ‘zomaar’. Daarom koos ik voor een concreet doel om naartoe te werken, en zo volgde de ene uitdaging na de andere”, zegt Van Linden.

Hij reed ondertussen de Dodentocht uit, bedwong de Mont Ventoux en de Muur, legde 2.211 km naar Compostela af met zijn handbike, peddelde van de bron van de Schelde in Frankrijk 222 kilometer ver tot in Mariekerke, bedwong in 4 dagen tijd de 4 cols van de ‘Marmotte’, legde de route van de Elfstedentocht in Friesland af met zijn eigen aangepaste watertrapper...

“In dit boek vertel ik verhalen en anekdotes over mijn avonturen, de kracht van vriendschappen en het zoeken naar zingeving. Maar ik schrijf ook over mijn ziekte, alle bijhorende tegenslagen en blessures, pijn en vermoeidheid, over leren omgaan met wat onvermijdelijk is. Ik wil met mijn verhaal vooral een signaal geven: doe wat onmogelijk lijkt, durf dromen.”

“Ook ik kreeg vaak te horen dat ik iets niet meer zou kunnen, en net daarom heb ik altijd doorgezet om mijn dromen en plannen tóch te verwezenlijken. Net dat maakt het leven met mijn ziekte draaglijker. In 2007 al kocht ik de domeinnaam hetkan.be, en schreef ik over mijn avonturen. Nu is er dit boek, ‘Het Kan – alle kanten uit’. De winst van het boek stort ik door naar FARA (Friedreich Ataxia Research Alliance), een vzw in Amerika die een medicijn zoekt.”

Het boek bestellen kan via frank.hetkan.be.