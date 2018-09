Sint-Amands krijgt zevende dorpsgedicht 07 september 2018

02u38 0

De gemeene Sint-Amands schenkt nu zondag 9 september een zevende dorpsgedicht aan haar inwoners. Het gedicht werd geschreven door Maarten Inghels, die zijn creatie om 16 uur voorstelt op de Kaai. De hele dag staat in het Scheldedorp in het teken van poëzie en de literatuur. Van 9 tot 18 uur vindt op de Kaai de Boekenmarkt plaats, D'Harmonie zorgt er voor soep en pannenkoeken. In de namiddag gaan gidsen Gerda Cardon en Leen Van Damme op muzikale Verhaerenwandeling doorheen Sint-Amands. Wie wil deelnemen, komt om 14 uur naar het grafmonument van Emile Verhaeren, reservatie is verplicht via het Verhaerenmuseum op 052 33 08 05 of via verhaerenmuseum@skynet.be. Na deze wandeling, die opnieuw eindigt op de Kaai, krijgt Sint-Amands voor het eerst het zevende dorpsgedicht te horen. (EDT)