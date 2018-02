Rijhuis vol rommel gaat in vlammen op BUREN: "BEVOEGDE DIENSTEN KENNEN HET PROBLEEM AL JAREN" ELS DALEMANS

28 februari 2018

02u36 0 Sint-Amands Een zware brand vernielde in de nacht van maandag op dinsdag een rijwoning in de Buisstraat in Sint-Amands. De brandweer vocht urenlang in de ijzige kou tegen het vuur, toch is de schade enorm. "De woning werd niet

onderhouden en lag volgestouwd met rommel. We hebben de bevoegde diensten meermaals gesmeekt om in te





grijpen, want wisten dat dit mis zou gaan", klinkt het bij de buren.





Maandagnacht rond 23.30 uur ontving Brandweerzone Rivierenland de melding van een brand in de Buisstraat. "Bij aankomst stond het dak al volledig in lichterlaaie, de ramen waren al gesprongen door de hitte. Het was ook niet meteen duidelijk of er nog iemand in de woning aanwezig was", zegt sergeant Eddy Laureys van Brandweerzone Rivierenland.





"Dat laatste bleek gelukkig niet het geval, maar we raakten maar moeilijk bij de brandhaard op de eerste verdieping. De woning lag immers propvol materiaal, papier, kleding, matrassen en meer. Daardoor geraakten we moeilijk binnen. We hebben urenlang moeten blussen, tot dinsdagochtend. Daarna werden alle 'bergen' materiaal uit elkaar getrokkken, om er zeker van te zijn dat er niets lag te smeulen dat opnieuw zou beginnen branden."





Pakken bevroren

De barre vrieskou maakte het werk van de brandweerlui nog zwaarder. "Onze pakken, die sowieso altijd vochtig worden door het bluswater, waren al snel volledig bevroren. We lieten daarom droge kledij en extra perslucht aanrukken. In de Buisstraat werd ook geregeld gestrooid, de combinatie van het bluswater en de vriestemperaturen zorgde voor één grote ijspiste."





De grote brand zorgde ook voor een hevige rookontwikkeling in de buurt. De brandweer voerde daarom controlemetingen uit, hieruit bleek dat er geen schadelijke stoffen aanwezig waren.





De woning waar de brand ontstond, is volledig vernield. Maar ondanks de moeilijke omstandigheden konden de brandweermannen de aanpalende huizen redden.





Moeilijk dossier

Ook buurman Louis Vleminckx werd maandagnacht geëvacueerd. "Ik zat nog beneden tv te kijken, toen de overburen aanbelden. Ik heb meteen iets warms aangetrokken, mijn portefeuille weggestopt én nog snel mijn dochter gebeld. Daarna konden we alleen maar toekijken hoe de brandweer urenlang in de kou heeft gevochten, hun inzet is bewonderenswaardig. Mijn woning is, op wat rook- en waterschade na, onbeschadigd gebleven. Bij de buren aan de andere kant, is een stuk van het dak vernield", zegt Vleminckx.





"Gelukkig was er ook een ladderwagen aanwezig om van bovenuit te blussen, want de brandweermannen geraakten het huis bijna niet in. Wat vannacht gebeurde, is dan ook hetgeen wij als buren al jàren vreesden. Deze woning steekt al jàren van vloer tot dak propvol rommel, en werd niet onderhouden. Het regende binnen, elektriciteitskabels lagen bloot, er was geen degelijke verwarming, de ratten kwamen af op het vuilnis... We zijn geregeld gaan aankloppen bij allerlei diensten, die het koppel telkens weer vroegen om de situatie aan te pakken. Maar uiteindelijk veranderde er niets, met de brand van vannacht als resultaat."





Burgemeester van Sint-Amands Peter Van Hoeymissen (CD&V) bevestigt dat het hier om een moeilijk dossier gaat. "De meest voor de hand liggende oorzaak van de brand is kortsluiting, vermoedelijk ontstaan door de slechte staat en onderhoud van de woning en de inhoud. Het klopt dat de bewoners - een man en vrouw - al meermaals door verschillende diensten - OCMW, gemeente, brandweer en politie - werden gecontacteerd met de vraag actie te ondernemen en het probleem op te lossen. Het koppel is niet enkel verwittigd, maar ook begeleid geweest. De situatie bleef echter na onze tussenkomsten hetzelfde. Dit soort dossiers krijg je niet zomaar opgelost."