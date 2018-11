ProMobiel deelt bloemen uit aan buschauffeurs: “Zij zijn mee dupe van slecht openbaar vervoer”

Els Dalemans

07 november 2018

19u40 1 Sint-Amands De actievoerders van verkeersplatform ProMobiel Klein-Brabant/Vaartland deelden woensdagmiddag bloemen uit aan de buschauffeurs van buslijn 252 in Sint-Amands.

“Deze mensen zijn mee het slachtoffer van het ondermaats openbaar vervoer in de regio. Ze worden geregeld uitgekafferd door reizigers die bijvoorbeeld hun verbinding met de trein niet halen. Maar de bestuurders kunnen hier niets aan doen, het is vervoersmaatschappij De Lijn die met een structureel probleem kampt. Het tijdsvenster tussen Dendermonde en Bornem/Puurs is veel te krap, maar ondanks meerdere meldingen grijpt De Lijn niet in. De vele omleidingen van de voorbije maanden maken de situatie alleen nog maar erger”, zegt Dirk Smet namens de actievoerders.

“De bestuurders waren bij met de aandacht voor dit probleem, dat dringend moet worden aangepakt. Inwoners grijpen immers alsmaar meer naar de wagen in plaats van het openbaar vervoer, met een dichtslibbende N17 en N16 tot gevolg. Volgens ons verkeersplatform zijn er verschillende ingrepen nodig om dit probleem op te lossen. Zo moet men dringend werk maken van de heropening van treinlijn 52 tussen Dendermonde–Sint Amands–Puurs, bijvoorbeeld met een lightrail of trambus. Een ‘Buurtbus’ voor heel Klein-Brabant moet alle deelgemeenten van frequent vervoer voorzien, mét de nodige aansluitingen op de NMBS- stations van Puurs en Bornem. Verder willen we een noordelijke en zuidelijke snelbus die het gebied verbindt met de grotere steden. Alleen zo kunnen we de verkeersdruk doen dalen. We werden na onze actie ontvangen op het gemeentehuis van Sint-Amands, de burgemeester en schepen van Mobiliteit beloofden onze verzuchtingen en ideeën mee te nemen naar het volgende overleg van de vervoersregio Mechelen.”