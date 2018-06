Procedure verkaveling 'Papaert' stopgezet 07 juni 2018

02u43 0

Projectontwikkelaar Imwo Invest trekt de verkavelingsaanvraag voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied 'Papaert' in. In een eerste fase zouden in het gebied 69 kavels worden gerealiseerd.





De projectontwikkelaar kreeg in 2015 de goedkeuring van de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen om het woonuitbreidingsgebied te ontwikkelen. Het gaat om een terrein van alles samen 5,32 hectare tussen Heiken, de Jozef Cardijnstraat en Buisstraat. De ontwikkeling van de eerste 69 loten grond waren bedoeld voor appartementen, halfopen en open bebouwingen, met een doorgang via Heiken. "De verkavelaar heeft nu aan de gemeente laten weten dat hij zijn aanvraag wenst in te trekken. De lopende procedure van de verkavelingsaanvraag wordt dus stopgezet", klinkt het bij de dienst Leefomgeving-RO. "In het gebied moet nog een voetweg verlegd worden, waar een aparte procedure voor nodig is. Mogelijk is dit de reden van de stopzetting." (EDT)