Paastentoonstelling palmt gemeentehuis in 29 maart 2018

02u29 1 Sint-Amands Naar jaarlijkse traditie is het ook dit weekend weer zover: dan palmen de deelnemers aan de Paastentoonstelling de verschillende ruimtes in het Sint-Amandse gemeentehuis in.

"We gaan steeds op zoek naar kunstenaars uit onze gemeente, of met een duidelijke link naar Sint-Amands. Dit jaar verwelkomen we Lieve Bollaert, Henri De Bruyn en SKWG", zegt Liesbeth De Keersmaecker van de cultuurdienst. "SKWG staat voor het kunstenaarsduo Miranda Schildermans en Raf Veulemans uit deelgemeente Lippelo. Zij werken rond taxidermie, en combineren zo wetenschap, kunst en natuur door dode materie te verzamelen en deze te verwerken in hun kunstwerken."





Edelsmeedkunst

"Henri De Bruyn uit Baasrode is bij ons heel bekend omwille van zijn edelsmeedkunst. Hij maakte voor de SIM-route van Franske Comhaire en Simon Ielegems steeds de bijpassende kunstwerken: het Walter De Buckboegbeeld, het beeld op het Rocco Granataplein, enzovoort. Lieve Bollaert uit Halle tot slot heeft Sint-Amandse roots, zij maakt vooral portretten."





De Paastentoonstelling bezoeken kan op zaterdag 31 maart, op zondag 1 april en paasmaandag 2 april telkens van 14 tot 17 uur in het gemeentehuis, Livien Van der Looystraat 10 in Sint-Amands. De toegang is gratis. (EDT)