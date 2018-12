Ouder koppel slachtoffer van brutale straatroof POLITIE SPOORT DADERS OP - SLACHTOFFERS ERG ONDER DE INDRUK Tim Van der Zeypen

10 december 2018

16u00 0 Sint-Amands De politie van Klein-Brabant is op zoek naar twee mannen die een koppel brutaal heeft overvallen in hun eigen woning. De slachtoffers werden bedreigd, geduwd en gekneveld. De gangsters maakten een paar honderd euro buit. Het koppel raakte niet gewond maar is in shock na de feiten.

De gangsters sloegen toe omstreeks 21.00 uur zondagavond in de Jan Hallezlaan. “Er werd aangebeld en we zagen één iemand voor de deur staan”, vertelt het koppel. “Toen de deur werd geopend, sprong die persoon meteen naar binnen. Niet veel later volgde een tweede persoon.” De 75-jarige bewoner trachtte zich nog te verweren tegen het brutale geweld van de overvallers maar zonder succes. “De verdachten waren gewapend met een alarmpistool”, vertelt een persverantwoordelijke van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “De daders schoten vervolgens twee keer met het alarmpistool in de lucht.” Het gevolg waren enkele gaten in het plafond.

Colsonbandjes

De zeventiger werd tegen de trap geduwd en zijn handen werden vastgebonden met een colsonbandje. Ook de handen van zijn vrouw werden vastgebonden. Vervolgens werd de hele benedenverdieping doorzocht. De dieven eisten voortduren om geld te overhandigen. Nadat ze heel wat wanorde hadden aangericht, een geldsom van een paar honderd euro en een gsm-toestel hadden buit gemaakt, sloegen ze op de vlucht. “Voor ze vertrokken moesten we op de grond gaan liggen en tien minuten wachten alvorens we hulp mochten gaan zoeken”, zegt de 75-jarige man nog. “Zolang heb ik uiteindelijk niet gewacht.”

Buurman

Zwaar aangedaan en totaal in shock, ging het koppel hulp halen bij de buren. De politie van Klein-Brabant werd verwittigd en kwam ter plaatse. Verschillende politieploegen hielden nog een zoekactie in de buurt. Vanochtend en vanmiddag volgde er een buurtonderzoek. Een ambulance bood het koppel hen de eerste zorgen aan. Gewond raakten ze niet. “We zijn wel erg geschrokken”, aldus de zeventiger nog. “We zijn gelukkig niet geslagen maar zijn wel enkele keren zwaar geduwd geweest. Mijn vrouw belandde bij één van de duwen op de grond. Zij is nog niet zolang geleden geopereerd geweest.”

Daders spoorloos

Ook het parket werd in de loop van maandag op de hoogte gebracht. “Er is inmiddels een opsporingsonderzoek geopend”, vertelde de persverantwoordelijke van het parket nog. “De daders zijn kunnen ontkomen en zijn momenteel nog spoorloos.” De 75-jarige bewoner alsook zijn vrouw merkten geen vluchtvoertuig op. Zij konden ook zeer moeilijk een persoonsbeschrijving maken. “Ze droegen namelijk een kap en een grote zonnebril”, besluit het koppel. “Het enige wat ik weet is dat ze Nederlands praatten maar wel een accentje hadden.” In de Jan Hallezlaan reageren buurtbewoners verbaasd. Veel merkten ze van de home-invasion naar verluidt niet op. “Dit is zo laf. Hopelijk kunnen ze die daders zo snel mogelijk vatten”, klonk het.