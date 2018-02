Nu al inzamelactie met pannenkoeken 28 februari 2018

Uitbaters van dorpshuis De Leeuw in Sint-Amands Petra de Schepper en Sofie Stevens starten meteen een inzamelactie voor de slachtoffers van de woningbrand. "Wij kennen het koppel niet persoonlijk, maar wonen vlakbij en hebben maandagnacht ook de vlammen gezien. Het moet vreselijk zijn om alles kwijt te spelen", zegt de Schepper. "Wij verzamelen in het dorpshuis kledij, materiaal, huisraad... Als iemand iets kan missen, kan dit bij ons afgegeven en gestockeerd worden. We wilden ook zelf ons steentje bijdragen en daarom bakken we nog zeker tot eind volgende week pannenkoeken ten voordele van de getroffen familie. Die kan je afhalen, of gezellig bij ons verorberen." (EDT)