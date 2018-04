Noa (6) bereikt finale 'Top Model Belgium for Kids' 04 april 2018

Ze doet niets liever dan poseren, en dat zal Noa De Troetsel (6) volgende week nog veel mogen doen. Het meisje uit Sint-Amands is op 15 april één van de kleine sterren in de grote finale van de wedstrijd 'Top Model Belgium for Kids'.





"Poseren was voor Noa altijd al iets vanzelfsprekend, haal een fototoestel boven en ze gaat voor de lens staan. Ze verkleedt zich ook graag, geniet van wat glitter en show", zegt haar mama Peggy Koeck. "Net daarom lieten we haar in het verleden al meewerken aan enkele modeshows, fotoshoots en opnames voor reclamespots, onder andere voor Libelle, Dreamland, Kom op tegen Kanker... 'Top Model Belgium for Kids' is de eerste echte wedstrijd van Noa. Ze vroeg zelf om eens te mogen deelnemen nadat één van onze kennissen zich inschreef voor een gelijkaardige wedstrijd voor volwassenen. Onze dochter kijkt er enorm naar uit, maar zenuwachtig is ze niet. Door de vele castings waar ze aan deelneemt, wordt Noa immers alsmaar zelfzekerder."





Steunen via sms

Wie Noa De Troetsel wil steunen tijdens de wedstrijd 'Top Model Belgium for Kids', kan een sms met boodschap 'TMBKIDS259' sturen naar 3565. (EDT)