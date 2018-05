Muziekstuk met zelfgemaakte instrumenten 25 mei 2018

'Voer een nog onbestaand muziekstuk op met minstens 25 muzikanten uit de verschillende Sint-Amandse muziekverenigingen, met minstens drie zelfgemaakte instrumenten'.





Die uitdaging bleek Eddy Croes van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia op het lijf geschreven. Hij repeteerde donderdag met een groep van meer dan 80 muzikanten het stuk 'La gazza ladra' van Rossini in.





"Dit is een stevige uitdaging, maar we zijn ook zéér gemotiveerd. De ambiance in de groep is groot, en er zijn nu al hechte banden gesmeed tussen de verschillende verenigingen. Of ook onze zelfgemaakte instrumenten goed klinken, houden we nog even geheim."





Het unieke muziekstuk wordt opgevoerd op zaterdag 26 mei tussen 21 en 22 uur in zaal de Zool van GC De Nestel.





(EDT)