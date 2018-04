Met brio geslaagd voor voetgangersexamen 24 april 2018

02u54 0 Sint-Amands De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van basisschool De Schorre in Sint-Amands waagden zich gisteren met verve aan 'Het Grote Voetgangersexamen' van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Vandaag is ook basisschool De Zonnebloem aan de beurt.

"Het voetgangersexamen is vergelijkbaar met het fietsexamen dat onze zesdejaars traditioneel afleggen, maar dan nu zonder tweewielers. Ik organiseerde in het verleden zelf een soortgelijke oefening voor mijn leerlingen, en ben blij dat het nu groter wordt uitgewerkt. We leren immers graag zo veel mogelijk kinderen hoe ze veilig het verkeer in moeten", zegt juf Erika. "Rondom onze school werd voor de leerlingen een parcours uitgestippeld, met een reeks vaardigheden: oversteken op een zebrapad in een gewone straat, op een kruispunt, op een T-splitsing, met een politie-agent of een gemachtigd opzichter in de buurt... Op enkele plaatsen stonden toezichthouders te kijken of de leerlingen de oefeningen correct afwerkten. Het ene kind is al wat zekerder en zelfstandiger dan het andere, maar op deze leeftijd lukt het de meesten wel om dit parcours van 1,5km foutloos af te leggen. De kinderen deden allemaal enorm hun best en krijgen vrijdag hun 'Gouden Voetgangersbrevet' en een gratis toegangsticket naar Bobbejaanland bovenop. (EDT)