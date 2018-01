Medewerker bakkerij steelt geld uit broodautomaten 30 januari 2018

02u53 0 Sint-Amands De 43-jarige Andy V.V. uit Sint-Amands stond gisteren terecht voor huisdiefstal. Hij ging ervandoor met het geld uit de broodautomaten. De veertiger werkte voor de bakkers van wie hij stal.

De job van de veertiger bestond eruit om twee dagen in de week het geld uit de broodautomaten te gaan halen. Maar toen de omzet lager dan verwacht was, sloeg een van de twee betrokken bakkerijen alarm. Er werd een camera geplaatst en daaruit bleek dat hij geld uit de lades nam. "Het ging slechts om enkele honderden euro's en maar bij één bakker", gaf de veertiger gisteren toe op zitting. De burgerlijke partijen hadden een andere mening. Volgens hen ging de beklaagde er over de jaren heen met meer dan dertigduizend euro vandoor. De veertiger werd verhoord en ontkende oorspronkelijk. Pas na het zien van de camerabeelden ging hij over tot bekentenissen. Bij een huiszoeking werden er naast klein geld ook nog plastic rolletjes gevonden om het klein geld in te stoppen. Het parket vorderde een celstraf van negen maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 600 euro.





Naast bakkerij Schoofs in Sint-Amands stelde ook Brood en banket Robberecht zich burgerlijke partij. Zij eisten het volgens hen gestolen bedrag van de duizenden euro's terug. "Mijn cliënt vertrouwde onder meer zijn personeel niet meer en moest investeren in de camerabewaking", aldus de raadsvrouw van bakkerij Schoofs. De verdediging stelde zich heel wat vragen bij de vordering van de burgerlijke partijen en vond dat er maar weinig bewijs was voor de gevraagde duizenden euro's schade. Gisteren werd bovendien enkel de diefstal bij Robberecht bekend, de andere werd betwist. "Ik wil me oprecht excuseren", besloot V.V. zelf. Er werd een werkstraf gevraagd. Vonnis op 26 februari. (TVDZM)