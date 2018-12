Man vraagt voorwaarden na partnergeweld TVDZM

24 december 2018

Een man uit Sint-Amands is aan de rechtbank van Mechelen een straf met probatie-uitstel komen vragen. De man werd eerder bij verstek veroordeeld tot een celstraf van tien maanden effectief. De man had zijn vriendin een vuistslag in het aangezicht gegeven. De feiten werd niet betwist. Ook niet op zitting vandaag. De man liep in het verleden nog geen veroordelingen op. Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens zag geen problemen in een straf met probatie-opschorting. Een vonnis valt op 9 januari.