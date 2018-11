Man voor rechter omdat hij inreed op zijn kinderen TVDZM

15 november 2018

16u05 0 Sint-Amands Reed een vijftigjarige man uit Sint-Amands bewust in op zijn kinderen en zijn schoonkinderen, of slipte hij per ongeluk? Over die vraag moet de rechtbank in Mechelen zich momenteel buigen.

Sinds een vechtscheiding leven de beklaagde en zijn kinderen in onmin met elkaar. Eind juni 2017 kwam het tot een triest hoogtepunt. De kinderen én schoonkinderen van de beklaagde kwamen toen de paarden laten grazen op zijn domein. “Nadat hij op een beleefde manier al meermaals gevraagd had om dat niet te doen, omdat hij dat aanvoelde als provocatie, is hij die dag zijn geduld verloren”, klonk het op zitting. De beklaagde nam zijn terreinwagen en reed in de richting van zijn kinderen en reed hen ei zo na aan. Zijn zoon liep lichte verwondingen op bij het wegspringen.

De zoon en dochter, hun partners en moeder stelden zich burgerlijke partij. Er werd een schadevergoeding geëist van in totaal zo’n 10.500 euro. Het openbaar ministerie eiste een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel, de verdediging ging voor de vrijspraak. “Hij had dat niet mogen doen en had beter moeten weten”, besloot zijn advocaat. “Maar er zijn geen objectieve getuigen en mijn cliënt beweerde dat hij is geslipt met zijn auto. En slippen doe je niet opzettelijk.” Vonnis op 13 december.