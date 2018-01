Maarten Inghels schrijf 7de dorpsgedicht 02u49 0 Foto De Freine Maarten Inghels zit niet verlegen om een stunt. Vorig jaar liet hij een deel van het gedicht 'Honger' op zijn arm tatoeëren. Sint-Amands Maarten Inghels (29) gaat voor Sint-Amands het dorpsgedicht van 2018 schrijven. De jonge dichter stelt zijn bestaand werk eind januari voor in het Verhaerenmuseum, het nieuwe dorpsgedicht moet klaar zijn in september.

"We zijn enorm blij dat Inghels, die de voorbije jaren de stadsdichter van Antwerpen was, nu ook voor ons gaat dichten. Dit jonge talent maakt met zijn werk poëzie weer sexy en toegankelijk voor alle leeftijden. Het contrast met onze eigen dichter Emile Verhaeren - ouder en iets minder toegankelijk - is inderdaad groot", grapt Liesbeth De Keersmaecker van de Sint-Amandse cultuurdienst.





"Inghels presenteert zijn poëzie vaak erg origineel: als een tatoeage ('Honger'), als een enquête waarin hij de staat van de samenleving opvroeg ('Volksbevraging') en eentje werd geplant met eetbare zaadjes ('Wanneer wij zomer zaaien in elkaar'). We zijn heel benieuwd wat hij nu gaat verzinnen. Maarten Inghels kent ons dorp al, want in de zomer van 2016 maakte hij een voettocht langs de Schelde van bron tot monding. Het resultaat van die tocht was het werk 'Ik volg de rivier, ik ben de rivier'. We stellen Inghels graag aan de Sint-Amandsenaren voor tijdens Gedichtenweek. Op dinsdag 30 januari om 20 uur brengt hij zijn programma '100 % poëzie' in het Emile Verhaerenmuseum. Zijn nieuwe dorpsgedicht wordt voorgesteld op zondag 9 september om 16 uur op de Kaai."





Traditie

Of dit zevende dorpsgedicht voor Sint-Amands, met de fusie met buurgemeente Puurs in zicht, meteen ook het laatste wordt, is nog niet duidelijk. "Dat onderwerp werd nog niet besproken, maar het zou natuurlijk fijn zijn als de traditie kan behouden blijven. Ook na de fusie blijft Sint-Amands immers het dorp van water en woord, met een eigen boekenmarkt en Verhaerenmuseum." (EDT)