Liesbeth stelt nieuwe Cuvée Verhaeren voor 11 april 2018

Liesbeth De Keersmaecker stelde in Sint-Amands de nieuwe Cuvée Verhaeren voor. Eerder werd er ter gelegenheid van het Emiel Vehaerenjaar de Cuvée - Amber gemaakt. Nu breidt de bierfamilie uit met een blond bier. "Een blond bier dat ideaal is voor streekgerechten met paling en asperges", vertelt Liesbeth. Het idee voor de uitbreiding kwam er door het grote succes van het 'amberbier'. Het bier met een alcoholperecentage van 7,5 en met een lichte citrustoets, is verder ook ideaal als aperitiefbier. Het is sinds kort te koop in meerdere drankcentrales en lokale supermarkten.





(TVDZM)