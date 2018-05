Leerlingen leggen 'Het Grote Fietsexamen' af 18 mei 2018

Met het einde van het schooljaar in zicht, waagden de leerlingen van de Sint-Amandse basisscholen De Kameleon en Libos zich gisteren aan 'Het Grote Fietsexamen'. Dat werd georganiseerd door het gemeentebestuur, de scholen en de VSV (Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde). "We willen onze jonge fietsers, die binnenkort naar de middelbare school moeten, helpen om vlot en veilig hun weg te vinden in het steeds drukkere verkeer. Daarom stippelden we een parcours uit rondom de school, met onderweg verschillende 'hindernissen' die de kinderen correct moesten nemen." (EDT)