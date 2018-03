Leerling werkt dag voor jeugddienst 31 maart 2018

De jeugddienst van Sint-Amands kreeg gisteren versterking van Muhammed Ersoy (17), een leerling van het Oscar Romero College in Dendermonde. Dat zond in het kader van Romerodag zijn zesdejaars uit naar verschillende werkplekken. "Het loon dat ik verdien - 100 euro - gaat naar een goed doel, namelijk de bouw van een vormingscentrum in Mbojiene in Senegal", legt de jonge Sint-Amandsenaar uit. Muhammed bereidde het paaseierwerpen voor, schreef voor jeugdkrantje Vuurvreter en verrichtte administratief werk. "Het is knap wat ze hier allemaal doen voor de Sint-Amandse jeugd. Ik doe dit werk graag, omdat het voor een goed doel is. Maar of het leuker is dan naar school gaan? Ik vind leren écht leuk." (WVK)