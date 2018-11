LAB-school verhuist al tijdens kerstvakantie naar site Zonnehuis SINT-AMANDS – Er is héél wat beweging op de terreinen van het Zonnehuis in de Kuitegemstraat in Sint-Amands. Met de grondwerken achter de rug, worden er nu volop modulaire units aangevoerd voor de nieuwbouw van de secundaire school LAB. Els Dalemans

13 november 2018

“Onze school ging in september 2017 van start met 151 leerlingen in het eerste en tweede middelbaar in de oude jongensschool in de Hekkestraat. In september 2018 volgde een derde en vierde middelbaar, sindsdien telt LAB 284 leerlingen. De site Hekkestraat wordt te klein, daarom bouwen we een nieuw schoolgebouw op de terreinen van buitenschoolse kinderopvang Zonnehuis in de Kuitegemstraat”, zegt Stefan De Maeyer van LAB.

“Twee weken geleden gingen de grondwerken van start, nu staat het schoolgebouw er al bijna. We werken met modulaire units, het transport en de opbouw nemen dus maar enkele dagen tijd in beslag. Eind deze week zou men al kunnen starten met de binnenafwerking en de inrichting, wij hopen dat we tijdens de kerstvakantie kunnen verhuizen van de oude naar de nieuwe site. De planning is heel strak, maar als er geen problemen opduiken met het ons lukken. In januari kunnen de leerlingen van het eerste en tweede jaar hopelijk starten in de Kuitegemstraat.”

“In een tweede fase komt er nog een gebouw naast de huidige unit, waar het 3e en 4e jaar onderdak krijgt. We hopen deze klus te kunnen klaren tegen april of mei 2019. Ook de renovatiewerken aan de oude villa op het terrein zouden in het voorjaar van 2019 van start gaan.”

