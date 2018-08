LAB-school breidt al na één jaar uit BOUW CAMPUS KUITEGEMSTRAAT START EIND OKTOBER ELS DALEMANS

24 augustus 2018

02u41 0 Sint-Amands De nieuwe secundaire school LAB in Sint-Amands begint eind oktober met de bouw van een nieuwe campus in de Kuitegemstraat. "Ons leerlingenaantal groeit van 151 naar 284, ook het aantal leerkrachten verdubbelt", zeggen directeurs Tinneke Van Kerckhoven en Kristien Bruggeman.

Exact één jaar nadat een groep ouders het idee had gelanceerd om zelf een secundaire school te starten in Sint-Amands, opende LAB op 1 september 2017 de deuren. "We hebben een fantastisch eerste schooljaar achter de rug: we gingen van start met 151 leerlingen in het eerste en tweede middelbaar in de oude jongensschool in de Hekkestraat. Voor onze ploeg leerkrachten was de werkbelasting enorm, maar ze genoten van hun autonomie en van het feit dat zij LAB als ploeg konden vormgeven", klinkt het.





Renovatie oude villa

"Nu de basis is gelegd, kunnen we verder groeien. We starten het nieuwe schooljaar met een derde en vierde middelbaar, en groeien naar 284 leerlingen. Dat betekent ook een pak nieuwe leerkrachten, onze ploeg telt nu dertig medewerkers. Maar de locatie in de Hekkestraat is te klein, daarom plannen we een nieuwbouw. Eind oktober starten de werken op de terreinen van het Zonnehuis in de Kuitegemstraat, waar vroeger de buitenschoolse kinderopvang was. We werken met modulaire units, transport en opbouw nemen samen maar twee weken in beslag. Daarna volgt de binnenafwerking en inrichting, na de kerstvakantie moet alles afgewerkt zijn. Tegelijk start ook de renovatie van de oude villa op het terrein. Daarvoor hopen we op subsidies, onze nieuwbouw betalen we met het geld dat we van de overheid krijgen per leerling. LAB werkt niet onder een scholengroep, er gaat dus geen geld naar een algemeen directeur of overkoepelende administratie. Wij kunnen elke euro rechtstreeks in onze schoolwerking pompen."





Even krap

Wordt het niet wat krap zolang de nieuwbouw niet af is? "Onze leerlingen zullen de komende maanden enkele keren van klas moeten wisselen. Tot Kerstmis zullen het eerste, derde en vierde middelbaar in de Hekkestraat les volgen, voor het tweede middelbaar maken we klassen in gemeenschapscentrum De Nestel. In 2019 verhuist de eerste graad naar de nieuwbouw in de Kuitegemstraat, als de villa in het voorjaar afgewerkt is volgt ook de tweede graad. Vanaf september 2019 komt er aan onze nieuwbouw nog een uitbreiding met leslokalen voor onze derde graad. Als onze school nog eens twee jaar later helemaal volzet is, zou LAB in totaal al liefst 640 leerlingen kunnen tellen."