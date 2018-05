KunstFietsroute neemt je mee op artistiek tochtje 25 mei 2018

Sportievelingen kunnen zaterdag en zondag van 14 tot18 uur de 'KunstFietsroute' ontdekken. Deelnemen is gratis, een routeplan krijg je in het dorpshuis, de bib, bij de bakkers en in het gemeentehuis.





De fietstocht leidt langs minstens vijftien kunstwerken en tien kunstenaars in de drie dorpen. Ook kunstenaar Ben Nys zet de deuren van zijn Oog'n'Blik Arthouse in de Kattestraat 22 open voor het grote publiek. "Ik toon naast mijn eigen werk ook de prachtige keramiekwerkjes van de Mechelse Mia Moens. Ik neem met plezier deel aan dit feest, dat op een heel laagdrempelige manier zo veel mogelijk mensen in contact wil brengen met kunst en cultuur."





