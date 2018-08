KLJ vuurt tickets 'Jolly Jumper Party' (letterlijk) af 02 augustus 2018

KLJ Oppuurs maakt zich klaar voor de intussen al 19de editie van de populaire Jolly Jumper Party. Die wordt op vrijdag 3 augustus georganiseerd op de feestweide in de Meir in Oppuurs, woensdagavond gaf KLJ vijftien gratis tickets weg op een erg ludieke manier.





"We organseerden een 'ticketworp' aan het Fort Liezele, waar we met een persluchtkanon balletjes afschoten. Wie zo'n balletje kon bemachtigen, kreeg in ruil een gratis toegangsticket voor de Jolly Jumper Party", zegt Dylan Kaekelbergh van het KLJ Oppuurs. "Onze ticketverkoop gaat ondertussen énorm hard, we verwachten daarom zeker weer meer dan 3.000 feestgangers. Zij krijgen als headliner DJ Yolotanker voorgeschoteld, een nieuwe 'outdoor stage' én goed weer. We zien deze 19de editie als generale repetitie voor onze 20ste Jolly Jumper Party, die in 2019 een grote knaller moet worden. Niet enkel vrijdag wordt er gefeest, op zondag 5 organiseren we onze KLJ Happening met onder andere een behendigheidswedstrijd voor tractoren, ons gezellig KLJ-Café en een gratis springkastelendorp en circusworkshop voor de kleintjes."





www.jollyjumperparty.be en www.kljoppuurs.be. (EDT/