Jarige Cultuurraad daagt verenigingen uit 03 februari 2018

03u21 0 Sint-Amands Het lijkt wel de Sint-Amandse versie van het televisieprogramma 'Fata Morgana'. De Cultuurraad van het Scheldedorp bestaat exact 25 jaar, en viert die verjaardag met een bijzondere reeks uitdagingen. "We bundelen de meest creatieve mensen uit de gemeente, en willen daar ook mee uitpakken", zegt diensthoofd Cultuur Liesbeth De Keersmaecker.

Bij de Sint-Amandse socio-culturele verenigingen en kunstenaars viel een uitnodiging in de bus om gisteravond te verzamelen. Niét voor een klassieke receptie, zo bleek, maar om de plannen voor het feestjaar voor te stellen.





Poëziefeest

"Onze verenigingen zetten samen héél wat in beweging, en net tijdens dit feestjaar willen we hen extra laten stralen. Daarom geven we hen een reeks opdrachten, met zaterdag 26 mei als deadline", klinkt het.





"Uitdaging 1 is de organisatie van een gezellige cultuurmarkt, met infokraampjes van minstens 25 Sint-Amandse verenigingen en minstens om het uur een werkwinkel. Tweede opdracht is een poëziefeest met minimaal 25 zelfgeschreven gedichten door inwoners van Sint-Amands. Het woord 'ster' moet in elk gedicht voorkomen. Ook een fietstocht langs 15 toffe kunstwerken en 10 kunstenaars staat op het lijstje. Een buffet moet minimum 250 personen personen kunnen voeden, waarbij minstens 25 gerechten uit minimum 25 landen geserveerd worden. Tot slot vragen we de leden van drie harmonies, de Academie Muziek, Woord en Dans en één Sint-Amandse muziekgroep om samen een nog onbestaand muziekstuk op te voeren met minstens 25 muzikanten op 26 mei. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat." (EDT)