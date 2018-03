Heverstam zoekt materiaal rond WO I 14 maart 2018

De Sint-Amandse heemkundige kring Heverstam is op zoek naar materiaal gelinkt aan de Eerste Wereldoorlog. "We zijn druk in de weer met de samenstelling van onze tentoonstelling, en gaan hiervoor op zoek naar foto's, voorwerpen, documenten ... die gelinkt zijn aan WO I", zegt Heverstam-voorzitter Ludo De Vogelaer. "We organiseren een inzameldag op zondag 17 maart van 14 tot 17 uur in de oude pastorij in de Kerkstraat in Sint-Amands. Foto's en documenten scannen we ter plekke in, het gebruik van voorwerpen bespreken we graag met de eigenaars." (EDT)