Heverstam zoekt info over 'de winkeltjes van weleer’ Els Dalemans

19 november 2018

15u10 0 Sint-Amands Heverstam, de heemkundige verzamelkring van Sint-Amands, is druk in de weer met de voorbereidingen van een nieuwe tentoonstelling. “Dit keer ligt onze focus op ‘de winkeltjes van weleer’, we vragen alle Sint-Amandsenaar om hulp en zo veel mogelijk informatie”, zegt Ludo De Vogelaer van Heverstam.

“Onze dorpen Sint-Amands, Lippelo en Oppuurs telden begin vorige eeuw een heleboel typische dorpswinkels. Stilaan verdwenen er meer en meer uit het straatbeeld, totdat er uiteindelijk maar enkele exemplaren meer overbleven. Iedereen heeft wel herinneringen aan zulke winkeltjes en hun uitbaters, en we willen deze informatie graag bundelen tot een expo in 2019. Daarom lanceren we een oproep: we vragen de Sint-Amandsenaren om ons foto’s, voorwerpen, verhalen, locaties en meer van deze ‘winkeltjes van weleer’ te bezorgen. Om het gemakkelijk te maken, organiseren we een verzameldag op zaterdag 24 november van 14 tot 17 uur in ons nieuwe archieflokaal in de Kerkstraat 5 in Sint-Amands.”