Heraanleg N17 opniéuw uitgesteld GEMEENTE WIL 'DUBBELE HINDER' DOOR AANLEG FIETSPADEN VERMIJDEN ELS DALEMANS

31 mei 2018

02u59 0 Sint-Amands De heraanleg van de Provincialeweg N17 wordt opnieuw uitgesteld. "Men wou de weg vernieuwen in het voorjaar van 2019, enkele jaren later zouden de vrijliggende fietspaden volgen. We willen die dubbele hinder echter vermijden", zegt burgemeester Peter Van Hoeymissen (CD&V).

Jaren al wordt gesproken over de vernieuwing van de Provincialeweg N17. De tweede fase van de werken moest volgens de oorspronkelijke planning al in 2017 achter de rug zijn, maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bleef de klus alsmaar uitstellen. Ook de timing om uiteindelijk in het voorjaar van 2018 te starten, werd niet gehaald. Op datzelfde moment stonden immers werken gepland op de N41 tussen Sint-Niklaas en Dendermonde. De verkeershinder zou te groot zijn moest AWV beide werken tegelijk uitvoeren. Weer werd de heraanleg van de N17 met een jaar uitgesteld, al wijzigen de plannen nu nógmaals.





"AWV wou in 2019 de weg opnieuw aanleggen, met aanliggende fietspaden. Een aantal jaar later, na de nodige onteigeningen, zouden dan opnieuw werken plaatsvinden om vrijliggende fietspaden te creëren. In de oorspronkelijke timing vonden we dit verantwoord, maar nu zouden de werken elkaar wel heel kort opvolgen. De dubbele hinder die ontstaat door het onderbreken van zo'n belangrijke verkeersader willen we iedereen besparen", zegt Van Hoeymissen.





Finale ontwerp

"Wij hebben er daarom voor gepleit de heraanleg later, maar meteen volgens het finale ontwerp uit te voeren, dus mét vrijliggende fietspaden. Dit is ook een pak veiliger dan de aanliggende fietspaden pal naast de rijweg. AWV volgde onze redenering, voor hen is dit natuurlijk ook budgettair interessanter." "AWV gaat de vrijgekomen tijd gebruiken om de onteigeningen te regelen die nodig zijn voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden en de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning. Wij hopen dat de werken volgen in 2020, de start is natuurlijk afhankelijk van het beschikbare budget en hoe vlot de grondverwervingen verlopen."





"Uiteraard word ik niet blij van het zoveelste uitstel. Het wegdek is en blijft in zeer slechte staat. We lieten de snelheid op de N17 al aanpassen naar maximum 50 kilometer per uur en dit blijft zo tot aan de heraanleg. Ik ben ook blij dat de bomen langs de weg intussen gerooid zijn. Zo kan men daar bij een ongeval toch niet meer tegen crashen. We hebben er bij AWV ook op aangedrongen dat de staat van het wegdek wordt opgevolgd en men waar nodig lokale herstellingen blijft uitvoeren."