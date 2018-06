Gezinsbond viert 90ste verjaardag met groot feest 19 juni 2018

De Gezinsbond afdeling Sint-Amands/Mariekerke viert nu zondag 24 juni de 90ste verjaardag met een groot gezinsfeest.





"De Gezinsbond ontstond in 1921, onze afdeling volgde enkele jaren later. Je moest oorspronkelijk een groot gezin hebben om lid te mogen worden. De eerste taak van de Gezinsbond was 'de hoogste materiële noden van grote gezinnen te lenigen'. Het lidgeld werd voor de armste gezinnen uit de kas betaald", zegt secretaris Jeannine Boey. "Het is dankzij de Bond dat er bijvoorbeeld kinderbijslag en geboortepremies gekomen zijn, kinderopvang, studietoelagen, belastingvermindering voor grote gezinnen, vakantiegeld... Wij vieren al die verwezenlijkingen met onze leden op zondag in GC De Nestel. In de voormiddag worden enkele leden en bestuursleden gehuldigd, daarna staat een grote barbecue op de agenda. In de namiddag kan jong en oud genieten van allerlei activiteiten: kindergrime, springkastelen, een spelnamiddag, boogschieten, circustechnieken, bal- en slagsporten... Iedereen is welkom in en rondom De Nestel, Buisstraat in Sint-Amands." (EDT)