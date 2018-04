Gemeente gaat voor meer zorg in dorpen 23 april 2018

Sint-Amands wil gaan voor meer zorg in de deelgemeenten, en liet daarom als eerste gemeente in de provincie Antwerpen een 'zorg-in-het-dorp-analyse' opmaken.





"Met dit project weten we wat de zorgvoorzieningen en -behoeften in onze gemeente zijn én hoe we dat zorgaanbod in de toekomst beter kunnen organiseren", zeggen schepen voor Sociale Zaken Heiko Van Muylder en burgemeester Peter Van Hoeymissen. "Zo heeft iedere deelgemeente een huisarts, maar in deelgemeente Lippelo vind je geen apotheker, geen kinesist en geen tandarts. De deelgemeenten Lippelo en Oppuurs kennen ook het grootste tekort aan aangepaste bejaardenwoningen. Een oplossing zou bijvoorbeeld een mobiel dienstencentrum kunnen zijn, een dienst die in de verschillende dorpen activiteiten voor senioren organiseert, waar mensen een warme maaltijd kunnen krijgen, waar een maatschappelijk werker aanwezig is, en ruimte voor andere zorgaanbieders zoals de mutualiteiten, VDAB, CAW...."





Ook voor de provincie Antwerpen is dit een belangrijk pilootproject. "De methodiek die we voor Sint-Amands ontwikkeld hebben, kunnen we nu ook toepassen op andere plattelandsgemeenten", zegt gedeputeerde voor Wonen en Plattelandsbeleid Peter Bellens. "Het blijft niet alleen bij analyses en advies, we kunnen als provincie Antwerpen ook concrete ondersteuning aanbieden door inzet van mensen en middelen om concrete initiatieven uit te werken, bijvoorbeeld rond nieuwe woonvormen, vervoersarmoede, participatietrajecten..." (EDT)





