Fotograaf Philip Boël brengt met boek ‘Les Voyages d'Emile’ bijzonder eerbetoon aan schrijver Emile Verhaeren Els Dalemans

09 november 2018

15u34 1 Sint-Amands ‘Les Voyages d’Emile’, zo heet het boek waarin Philip Boël zijn landschapsfotografie van de voorbije jaren bundelt. De directeur van de Academie in Temse -met afdelingen verspreid over heel Klein-Brabant- is naast fotograaf ook een groot fan van de Sint-Amandse schrijver Emile Verhaeren. “Wat hij vertelde met woorden, wil ik tonen met beelden.”

Na twee decennia in Sint-Amands te hebben gewoond, verhuisde Philip Boël enkele jaren geleden naar het ‘Land van Saeftinghe’ op de grens van Nederland en België.

“Niet alleen de Schelde bleef in mijn hart, ook Emile Verhaeren hield ik dicht bij mij. Zo noemde ik mijn nieuwe huis ‘Les heures claires’, naar één van zijn boeken, en ik deed hetzelfde met mijn uitgeverij. Ik heb altijd al een serieuze boon gehad voor Verhaeren, verzamel alles wat ik over hem te pakken krijg en werkte als Sint-Amandsenaar graag samen met conservator Rik Hemmerijckx van het Verhaerenmuseum. Ik kijk enorm op naar de literaire beroemdheid die Verhaeren was: die grote man - hoewel eerder klein van gestalte - die alle grote kunstenaars en schrijvers van zijn tijd kende, internationaal bekend was, en in 1911 zelfs werd voorgedragen voor de Nobelprijs literatuur.”

“Als fan en kunstenaar/fotograaf maakte ik het kunstwerk in de Verhaerenstraat dat bestaat uit honderd porseleinen tegeltjes en stelde ik - niet toevallig - onder de naam Emile Delorean tentoon in het Verhaerenmuseum. Uit die projecten, en het alsmaar beter leren kennen en begrijpen van het werk van Verhaeren, is uiteindelijk dit boek gegroeid. Waar ik enorm van houd is de manier waarop Verhaeren naar de natuur keek, de schoonheid ervan inzag, de verhouding mens/natuur beschreef en vaak ook het gevecht dat de mens tegen die woeste natuur moet leveren. Ik ben geen schrijver maar een fotograaf, en de tijd waarin we leven is helemaal anders. Maar toch merkte ik dat ik in de kern met dezelfde blik naar deze onderwerpen kijk als Verhaeren deed.”

“Toen we nog in Sint-Amands woonden, hadden we geen tuin. Ter compensatie maakten we met de kinderen lange wandelingen doorheen de natuur rondom ons dorp: in Mariekerke (Bornem), Tielrode (Temse), Heindonk (Willebroek), later ook in het Meetjesland en meer. Onderweg maakte ik de meest betoverende foto’s, en ik begon deze te koppelen aan teksten van onder andere de Belgische filosoof en groot natuurliefhebber Ulrich Libbrecht. Het resultaat van die combinatie van beeld en woord is het boek ‘Les Voyages d’Emile’, een eerbetoon aan mijn Sint-Amandse idool.”

‘Les Voyages d’Emile’ wordt nu zondag 11 november om 15 uur voorgesteld in Galerij Vrijdag, Emiel Banningstraat 38, 2000 Antwerpen. Vanaf dan is het boek ook beschikbaar als handgenummerde editie of kunsteditie met originele fotoafdruk, te bestellen via philip.boel@kpnmail.nl.