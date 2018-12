Familie van kunstenaar schenkt 'De Schelde' aan Sint-Amands Redactie

12 december 2018

18u09 0 Sint-Amands ‘De Schelde’, zo heet het kunstwerk dat woensdag door de familie van kunstenaar Jan Mees uit Oppuurs (Sint-Amands) werd geschonken aan de gemeente Sint-Amands.

“Jan Mees werd geboren in 1931 in Lier en hij overleed op 16 mei 2017. Mees maakte verschillende prachtige werken, zo kennen de inwoners van Sint-Amands vast allemaal het beeld ‘Liefdegetijden’ in de Marthe Massintuin. Mees droeg dat beeld op aan de geliefden Marthe Massin en Emile Verhaeren, en legt zo meteen de link met onze andere bekende Sint-Amandsenaar Verhaeren”, zegt Liesbeth De Keersmaecker van de Sint-Amandse cultuurdienst.

“Ook in zijn ‘beeldentuin’ -de voortuin van zijn voormalige woning op de Meir- kan je nog verschillende werken van Mees bewonderen. De kunstenaar werkte met erg divers materiaal: hij sculpteerde zowel in zware eiken balken, kapte in marmer, boetseerde in klei of was om nadien te laten uitvoeren in brons of kunsthars. Alles werd vooral met heel veel passie en ambacht gemaakt. Van 1973 tot 2001 leidde Jan Mees ook het beeldhouwersatelier van de kunstkring ‘Scheldeland’.’

“De vier kinderen van Mees schenken het gemeentebestuur nu één van de prachtige werken van de kunstenaar: ‘De Schelde’. Mees maakte het eikenhouten beeld eind jaren zeventig. Het werk verwijst naar onze machtige stroom en de visvangst op de Schelde. De familie van Jan Mees vindt dat er geen betere plek zou zijn voor dit beeld, dan dicht bij de Schelde. We zoeken hét perfecte plekje uit.”

Andere werken van Mees in de regio zijn het Gedenkmonument ‘175 jaar Boerenkrijg’ in Bornem, het Mandenmakersmonument in Branst, ‘Donatus Kwik’ bij de Havesdonkhoeve, ‘Evenwicht’ aan het sportcentrum Breeven, De Zaaier’ in Nattenhaasdonk en verschillende werken voor de H. Amanduskerk van Sint-Amands en de Abdijkerk van Bornem.